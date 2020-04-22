Нурмагомедову понравился пост Емельяненко об оскорблении Тактарова Ранее уроженец Старого Оскола назвал ветерана ММА «проституткой».

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов лайкнул запись Александра Емельяненко в Instagram.

Напомним, 38-летний боец, тренирующийся в клубе «Ахмат», назвал Олега Тактарова «проституткой» за слова, сказанные о жителях Кавказа.

Он заявил: «Мне видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о народах Кавказа. Что я могу сказать? Тактаров, ты проститутка. Ты же как-то приезжал на Кавказ. Тебя встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольным отсюда уехал.

То, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями, это не говорит о том, что весь Кавказ плохой. Тебя тоже многие не любят».