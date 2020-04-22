Исмаилов – о словах Тактарова: Он просто болван (видео) - Советский спорт
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22 апреля 2020 18:38ММАГичунцев Артур

Исмаилов – о словах Тактарова: Он просто болван (видео)

Ранее ветеран ММА попал под шквал критики со стороны Александра Емельяненко.

Экс-чемпион Fight Nights Global Магомед Исмаилов прокомментировал скандальное заявление ветерана ММА Олега Тактарова о жителях Кавказа.

«Мага, он че, дебил, что ли?» – спросил бойца кто-то за кадром. «Нет, нет. Не дебил. Он просто болван», – ответил уроженец Дагестана.

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Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Ранее Тактаров в прямом эфире своего Instagram-аккаунта заявил: «Я хочу в нашей стране спокойствия и порядка. Мне кажется, как раз дестабилизация может пойти с Кавказа. Поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, герой войны, правая рука Суворова.

Вы знаете генерала, не буду говорить его имя (Тактаров имеет в виду Алексея Ермолова). Это наш русский генерал, наша гордость. Методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я считаю, что наоборот, они как раз правильные в критической ситуации».

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