Тактаров показал видео, где Хабиб называет его чемпионом UFC

Известный российский боец Олег Тактаров опубликовал видео, где чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов называет его обладателем титула в американском промоушене.
«В 2008 году, когда я в первый раз выехал за границу Дагестана, я закончил все бои на Кубке Олега Тактарова по панкратиону досрочно одним приемом. Тактаров это заметил, я всех душил через руку.
Он дал мне кубок за лучшую технику, это стало для меня очень большой мотивацией, что чемпион UFC меня наградил, посчитал, что я лучший боец на турнире из 150 участников. Для меня это было большим шагом», – сказал Нурмагомедов.
Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства
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