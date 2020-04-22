Тактаров показал видео, где Хабиб называет его чемпионом UFC Соответствующий ролик ветеран ММА выложил в своем Instagram.

Известный российский боец Олег Тактаров опубликовал видео, где чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов называет его обладателем титула в американском промоушене.

«В 2008 году, когда я в первый раз выехал за границу Дагестана, я закончил все бои на Кубке Олега Тактарова по панкратиону досрочно одним приемом. Тактаров это заметил, я всех душил через руку.

Он дал мне кубок за лучшую технику, это стало для меня очень большой мотивацией, что чемпион UFC меня наградил, посчитал, что я лучший боец на турнире из 150 участников. Для меня это было большим шагом», – сказал Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official) 21 Апр 2020 в 12:04 PDT

Тактаров попутал. Он никогда не был чемпионом UFC. Доказательства