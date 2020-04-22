Емельяненко побрился налысо и показал тату на голове (видео) Соответствующий видеоролик появился в его Instagtram-аккаунте.

Российский боец ММА Александр Емельяненко, тренирующийся в Грозном, опубликовал видео, где он побрился налысо.

В ходе стрижки выяснилось, что на голове 38-летнего спортсмена красуется татуировка в виде паука с крестом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 22 Апр 2020 в 9:39 PDT

«Парикмахерские закрыты, а стричься надо!» – подписал видео Емельяненко.

Этим летом ему предстоит поединок против соотечественника Магомеда Исмаилова. Ожидается, что он пройдет в июле.