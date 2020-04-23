Тактаров пообещал разобраться с Емельяненко в темной комнате, чтобы никто не видел Перепалка двух бойцов продолжается.

Актер и бывший боец MMA Олег Тактаров вновь раскритиковал Александра Емельяненко.

«Этого гражданина я вообще не считаю за человека, – заявил Тактаров в прямом эфире в своем инстаграме. – Когда мы встретимся, просто в темной комнате, чтобы никто не видел, то я разберусь. Там не такие силы, как у его брата, брат-то хоть чему-то научился. Я всегда заступался за него и вот дозаступался. Не делай добра – не получишь зла».

Напомним, 38-летний Емельяненко, тренирующийся в клубе «Ахмат», назвал Тактарова «проституткой» за слова, сказанные о жителях Кавказа.