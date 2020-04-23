Тактаров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан (видео) Ранее актер и бывший спортсмен повздорил с Александром Емельяненко после своих слов о жителях Кавказа.

Бывший боец UFC Олег Тактаров на своей странице в инстаграме опубликовал видео, поздравив мусульман с началом месяца Рамадан.

«С праздником Рамадан моих подписчиков мусульман во всем мире! Желаю всем стать чище и терпимее друг к другу», – написал Тактаров.

В видеообращении актер отметил, что для него месяц Рамадан идет весь год, и он за собой следит весь год, хотя и допускает ошибки.

Ранее Тактаров заявлял, что дестабилизация ситуации в России может пойти с Кавказа.