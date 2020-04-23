Александр Шлеменко: В мои планы не входит бой с Емельяненко Ранее российские бойцы обсуждали возможность поединка, обмениваясь резкими фразами.

Боец ММА Александр Шлеменко заявил о том, что его поединок против Александра Емельяненко едва ли когда-нибудь состоится.

«Когда я позвонил Александру, мы расстались в очень хороших отношениях, – заявил Шлеменко в интервью ТАСС. – Он принес извинения за все то, чем он мог меня обидеть. Но меня он на самом деле ничем не обидел. Я не считаю, что он сказал в мой адрес что-то жесткое и недопустимое. Тем более он все объяснил и принес извинения.

Но если он готов сейчас перейти какую-то черту и снова начать газовать, то все возможно. Хотя сомневаюсь, что он к этому готов. Александру Емельяненко есть с кем подраться, там целая очередь. Афиша «Емельяненко – Шлеменко» – самая громкая для России. Но в мои планы бой с Александром не входит».

35-летний Шлеменко в 73 поединках в профессиональных смешанных единоборствах одержал 59 побед (их них 32 нокаутом) при 13 поражениях.