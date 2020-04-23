Тактаров решил поехать в Дагестан: Надо с Хабибом встретиться Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.

Ветеран ММА Олег Тактаров планирует съездить на Кавказ. В частности, он подчеркнул, что рассчитывает провести встречу с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Кстати, в Дагестане еще надо будет с Хабибом встретиться. Он реально понимает, что, если я буду в его углу, у него точно будут победы и ему нечего будет бояться с Конором (Макгрегором) выступать. Тем более я знаю, что надо делать.

Деньги я не возьму, славы тоже не надо. Это все у меня есть», – сказал Тактаров.

Ранее известный боец подвергся критике за слова, сказанные о жителях Дагестана. Он заявил: «Я хочу в нашей стране спокойствия и порядка. Мне кажется, как раз дестабилизация может пойти с Кавказа. Поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, герой войны, правая рука Суворова.

Вы знаете генерала, не буду говорить его имя (Тактаров имеет в виду Алексея Ермолова). Это наш русский генерал, наша гордость. Методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я считаю, что наоборот, они как раз правильные в критической ситуации».