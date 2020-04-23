Петр Ян: По сей день думаю, что я 15-летний ребенок - Советский спорт
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23 апреля 2020 18:25ММАГичунцев Артур

Петр Ян: По сей день думаю, что я 15-летний ребенок

27-летний уроженец Красноярского края выступает в лучшей лиге мира с 2018 года.

Топовый боец UFC Петр Ян рассказал о своем отношении к детям, отметив, что до сих пор считает себя ребенком.

«На протяжении года после рождения сына даже не осознавал, что я папа. Я в душе еще долго чувствовал, что я ребенок. Знаешь, я по сей день иногда думаю, что я 15-летний ребенок. Но с каждым годом ты становишься более ответственным. Теперь отвечаешь не за себя, а за тех, кто рядом с тобой. Это для меня большая энергия, большая сила. Я понимаю, что мне ничего не страшно, когда они рядом.

Я просыпаюсь в 7:30, сын подлетает – заспанный, неумытый, говорит, что идет со мной тренироваться. Я всегда отвечаю: «У тебя пять секунд, чтобы одеться, обуться. Майка, кроссовки, шорты». Он готов, пацан уже проснулся, без завтрака идет со мной на тренировку. И так каждый день.

Считаю, что один ребенок – это сложно, два – проще, три – еще проще. Это стимул развиваться, работать. Жизнь одна, и она проходит очень быстро. И в итоге то, что ты после себя оставил, и имеет значение. Сколько будет детей, столько и будет.

Придумали ли имя? У нас будет сын, есть пара имен в разработке. Вообще главное, чтобы они были здоровые, а все остальное – вторично», – сказал боец пресс-службе бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Этим летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса – бразильцем Марлоном Мораесом. На данный момент Ян провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед.

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