«Лысая ты башка, Саня». Исмаилов потроллил Емельяненко (видео) Их поединок должен пройти в июле 2020 года.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов пошутил над соотечественником Александром Емельяненко, который ранее побрился налысо и продемонстрировал свою татуировку на голове.

В своем Instagram уроженец Дагестана опубликовал видео, которое подписал так: «Лысая ты башка, Саня! Знал, что однажды тебе это скажу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma) 23 Апр 2020 в 10:19 PDT

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. 38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.