Глава UFC назвал вероятные сроки следующего боя Хабиба

«Хабиб проведет следующий поединок в сентябре или октябре, - заявил Уайт в прямом эфире ESPN. При этом глава UFC не конкретизировал, с кем можеть биться россиянин. Не исключено, его соперником станет победитель бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи. Они должны сойтись в октагоне 9 мая в рамках UFC 249.
Напомним, изначально на этом турнире Фергюсону должен был противостоять Нурмагомедов, но россиянин отказался покидать территорию России во время пандемии. Ранее было официально подтверждено место проведения UFC 247 - Джексонвилл во Флориде.
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