Глава UFC назвал вероятные сроки следующего боя Хабиба - Советский спорт
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25 апреля 2020 07:02ММАСергеев Иван

Глава UFC назвал вероятные сроки следующего боя Хабиба

Дана Уайт ответил на вопрос, когда можно ждать возвращения в UFC российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб проведет следующий поединок в сентябре или октябре, - заявил Уайт в прямом эфире ESPN. При этом глава UFC не конкретизировал, с кем можеть биться россиянин. Не исключено, его соперником станет победитель бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи. Они должны сойтись в октагоне 9 мая в рамках UFC 249.

Напомним, изначально на этом турнире Фергюсону должен был противостоять Нурмагомедов, но россиянин отказался покидать территорию России во время пандемии. Ранее было официально подтверждено место проведения UFC 247 - Джексонвилл во Флориде.

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