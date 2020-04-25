Александр Шлеменко: Стопроцентно Фергюсон и Гэтжи потреплят друг друга
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
- В очередной раз есть два жестких претендента - Фергюсон и Гэтжи. Конечно, Фергюсон больше заслужил побороться за титул, но, как ни крути, простым этот поединок не будет ни для одного из них. Стопроцентно они потреплят друг друга в этом бою, и, кто бы в итоге не вышел на Хабиба, он выйдет на этот бой после непростого противостояния, - цитирует Шлеменко ТАСС.
Добавим, что бой Фергюсон – Геэтжи состоится 9 мая в рамках турнира UFC 249, который пройдет в Джексонвилле (штат Флорида).
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