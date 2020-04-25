Отец Хабиба Нурмагомедова госпитализирован

О своей госпитализации отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал «Рейтингу букмекеров». Связано ли это с корнавирусом, не уточняется.
Напомним, что сегодня глава UFC Дана Уайт намекнул, когда может состояться возвращение в октагон Хабиба, и подтвердил сроки и место проведения UFC 249, где российского чемпиона в бою с Тони Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи.
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