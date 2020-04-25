Олег Тактаров: Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, искренне переживаю Актер и бывший боец ММА пожелал скорейшего выздоровления отцу Хабиба Нурмагомедова.

Олег Тактаров в прямом эфире в инстаграме выразил обеспокоенность по поводу состояния здоровья 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, которому диагностировали пневмонию.

«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову, – заявил Тактаров. – Искренне переживаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Если есть телефон, то позвоню ему. Поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Я пошлю ему частичку здоровья. Главное, не нервничать. Как только я начинаю реагировать на кого-то, то горло начинает болеть. Как только перестаю, то все проходит».

Ранее Тактаров заявлял о желании съездить на Кавказ и провести встречу с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.