Отец Хабиба Нурмагомедова: Чувствую себя отлично Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о своем самочувствии.

- Чувствую себя отлично, со мной все хорошо, - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Накануне стало известно, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию.