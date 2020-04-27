Исмаилов потроллил Емельяненко в соцсети (фото) Ожидается, что их поединок состоится в июле 2020 года.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал запись в Instagram-аккаунте Александра Емельяненко.

Ранее 38-летний уроженец Старого Оскола, побрившийся налысо, выложил свое фото и написал «Пасха прошла, а куличи остались! Решил побриться!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 26 Апр 2020 в 8:17 PDT

33-летний уроженец Дагестана написал в комментариях к этой записи: «Буду бить лысую голову с двух рук».

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.