Исмаилов потроллил Емельяненко в соцсети (фото) - Советский спорт
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27 апреля 2020 08:31ММАГичунцев Артур

Исмаилов потроллил Емельяненко в соцсети (фото)

Ожидается, что их поединок состоится в июле 2020 года.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал запись в Instagram-аккаунте Александра Емельяненко.

Ранее 38-летний уроженец Старого Оскола, побрившийся налысо, выложил свое фото и написал «Пасха прошла, а куличи остались! Решил побриться!»

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

33-летний уроженец Дагестана написал в комментариях к этой записи: «Буду бить лысую голову с двух рук».

Напомним, их бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей. Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.

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