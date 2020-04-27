Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова - Советский спорт
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27 апреля 2020 10:01ММАГичунцев Артур

Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова

Ранее сообщалось, что специалист угодил в больницу. У него обнаружили пневмонию.

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился информацией о текущем состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет», – сказал Тактаров в эфире своего Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов всю карьеру выступает под руководством своего отца. На данный момент он провел 28 боев и одержал 28 побед.

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