Тактаров рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова Ранее сообщалось, что специалист угодил в больницу. У него обнаружили пневмонию.

Ветеран ММА Олег Тактаров поделился информацией о текущем состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет», – сказал Тактаров в эфире своего Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов всю карьеру выступает под руководством своего отца. На данный момент он провел 28 боев и одержал 28 побед.