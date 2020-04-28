Отец Нурмагомедова – о работниках скорой помощи: Спасители в белых халатах Ранее сообщалось, что специалист отказался в больнице. Позже он заявил, что с ним все в порядке.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поздравил работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником. «Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», – написал специалист в своем Instagram. Напомним, Хабиб Нурмагомедов всю карьеру выступает под руководством своего отца. На данный момент он провел 28 боев и одержал 28 побед. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov) 27 Апр 2020 в 11:17 PDT