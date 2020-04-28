Отец Нурмагомедова – о работниках скорой помощи: Спасители в белых халатах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2020 11:30ММАГичунцев Артур

Отец Нурмагомедова – о работниках скорой помощи: Спасители в белых халатах

Ранее сообщалось, что специалист отказался в больнице. Позже он заявил, что с ним все в порядке.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поздравил работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах», – написал специалист в своем Instagram.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов всю карьеру выступает под руководством своего отца. На данный момент он провел 28 боев и одержал 28 побед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева хочет стать комедийной актрисой Билл Дэйли: Никаких дискуссий в последнее время по участию игроков НХЛ в Олимпиаде не было Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео)
Семина снова увольняют, Дания может отказаться от Евро, а Сафин наехал на «Спартак» В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 27.04.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
«От нас все шарахались, а потом была тюрьма». Футбол возвращается в Ухань Нападающий китайского клуба «Ухань Чжоэр» Жан Эврар Куасси рассказал о возвращении в город, откуда по миру начал распространяться коронавирус. 27.04.2020 09:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Игроки ФК «Ухань» вернулись в родной город (видео)
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
РПЛ могут расширить, ФИФА разрешит пять замен, АПЛ хочет вернуться уже 8 июня В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 28.04.2020 08:25 Футбол Кузнецов Дмитрий
UFC возвращается. За неделю промоушен проведет три турнира, в том числе бои Фергюсона и Олейника Американский промоушен официально объявил о проведении турнира 9 мая. «Советский спорт» собрал всю актуальную информацию о предстоящих поединках. 25.04.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
12:02 Футбол Вадим Евсеев: Роналдо играл гениально, никогда больше такого нападающего не видел
11:46 Хоккей Артемий Панарин: Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить?
11:30 ММА Отец Нурмагомедова – о работниках скорой помощи: Спасители в белых халатах
11:10 Футбол Ринат Билялетдинов: Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций
10:48 Хоккей Президент КХЛ: Новый сезон планируем начать 2 сентября
10:31 Футбол Сафонов – о срыве контракта Савина с ЦСКА из-за «людей из Подмосковья»: Сейчас ту историю вытянул бы
10:26 Футбол Игнашевич назвал самых сильных игроков РПЛ
10:22 Футбол Алексей Сафонов: До сих пор не верю, что Дзюба мог залезть в чей-то кошелек
10:14 Футбол Сафонов – о возможном назначении в «Локомотив» тренера Николича: Серб – как киндер-сюрприз
10:04 Футбол Сафонов – о Кокорине: Если хочет в Европу, надо уезжать сейчас
09:59 Футбол Тренер «Ромы»: Хочу, чтобы Мхитарян остался в команде
09:58 Футбол Сафонов – о возвращении легионеров РПЛ после пандемии: Клубы смогут заказывать коллективные чартеры
09:42 Футбол Алексей Сафонов: Я не против расширения РПЛ, но к итоговой таблице ФНЛ есть вопросы
09:25 Футбол Сергей Игнашевич: Есть желание поработать в Европе
09:15 Футбол Евгений Кузнецов: Малкин дал мне попробовать свою клюшку, с тех пор играю такими же, как у него
08:57 Футбол Константин Генич: Фролов подставил пресс-атташе, клуб действовал в рамках правового поля
08:47 Футбол Дмитрий Скопинцев: В будущем мне бы хотелось уехать, Испания и Англия – это мечта
08:33 Футбол Олег Иванов: Возможно, Озил недопонимает, куда пойдут его деньги, поэтому и отказался
08:32 Футбол Уткин – о наказании «Крыльями Советов» вратаря Фролова: Дураки в правах не ограничены
08:17 Футбол Юридический консультант Икарди: Мауро хотел бы остаться в «ПСЖ»
Вопрос дня: почему в соседних с Китаем странах не было никакой эпидемии?
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн
Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось
Число заражений COVID-19 в Нижегородской области увеличилось до 1663
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика