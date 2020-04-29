На бойца Кузнецова, записавшего песню с критикой Хабиба Нурмагомедова, совершено групповое нападение

«Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? - заявил боец ММА в своем инстаграме. - В этот раз пять человек, в следующий сколько будет?.. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду? Реально, что ли, хотели изнасиловать? Поцарапался, получил в голову... И что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Однако даже стекла нормально разбить не смогли. Если бы не вышел из машины - на мне бы и царапины не осталось».

По словам Кузнецова, это нападение не заставит его изменить мнения о Хабибе Нурмагомедове. Напомним, ранее боец, известный под псевдонимом Anubis, записал музыкальный клип «Король лицемерия», в котором обрушился с жесткой критикой на российского чемпиона UFC. Сам Хабиб оставил этот выпад без внимания, но его фанаты устроили массированную атаку на Кузнецова в соцсетях. В его адрес звучали угрозы физической расправы.

Заявление в полицию в связи с инцидентом Кузнецов подавать не намерен.