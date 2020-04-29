На бойца Кузнецова, записавшего песню с критикой Хабиба Нурмагомедова, совершено групповое нападение

«Теперь каждый будет пытаться меня избить и унизить? - заявил боец ММА в своем инстаграме. - В этот раз пять человек, в следующий сколько будет?.. Зачем вы таскали меня по асфальту и рвали одежду? Реально, что ли, хотели изнасиловать? Поцарапался, получил в голову... И что дальше? Странные люди. Единственную машину отца, которую он использует для работы, привели в непригодный вид. Однако даже стекла нормально разбить не смогли. Если бы не вышел из машины - на мне бы и царапины не осталось».
По словам Кузнецова, это нападение не заставит его изменить мнения о Хабибе Нурмагомедове. Напомним, ранее боец, известный под псевдонимом Anubis, записал музыкальный клип «Король лицемерия», в котором обрушился с жесткой критикой на российского чемпиона UFC. Сам Хабиб оставил этот выпад без внимания, но его фанаты устроили массированную атаку на Кузнецова в соцсетях. В его адрес звучали угрозы физической расправы.
Заявление в полицию в связи с инцидентом Кузнецов подавать не намерен.
Рейтинг наездов. Крепостное право в России, говнюк Аршавин, ТВ – зло После месяца карантина в нашем хит-параде неожиданно зажглась новая звезда. 28.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Он сидел на кокаине и был включен в сборную столетия ИИХФ. Не абсурд ли? Речь о шведском защитнике Борье Сальминге, который сыграл на ЧМ-1972, 1973, а также Олимпиаде-1992. Золота в его коллекции наград нет, а есть кокаиновая история. 27.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий ЦВБП. Логотип ЦСКА борется за звание лучшего на планете (фотогалерея) Испанское издание Marca запустило голосование на лучшую эмблему футбольного клуба. Россию в Топ-50 представляют московские армейцы. 28.04.2020 18:00 Футбол ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Федоре Смолове и Артеме Дзюбе, Рафаэле Надале и Роджере Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Когда врачи каждый день за гроши рискуют жизнью, развращенные хоккейные профи делят бюджеты Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о деятелях КХЛ, которые не осознают, что получают из бюджетов незаслуженно большие суммы. 25.04.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Как будет доигран футбольный сезон в России. Алаев, Прядкин и Ефремов все объяснили Генсек РФС Александр Алаев, президент РПЛ Сергей Прядкин и глава ФНЛ Игорь Ефремов расставили почти все точки над «i» в вопросе завершения чемпионата и Кубка страны-2019/20. 28.04.2020 19:30 Футбол Григорьевская Юлия