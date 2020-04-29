Даниэль Кормье: Я должен уйти чемпионом Бывший чемпион UFC не собирается отказываться от третьего боя против Миочича.

41-летний американский боец ММА Даниэль Кормье заявил о том, что намерен завершить карьеру в статусе чемпиона UFC в тяжелом весе, победив Стипе Миочича.

«Мы подеремся со Стипе Миочичем в третий раз, а после этого я завяжу с боями, – цитирует Кормье MMA Fighting. – Я люблю ММА, я люблю соревноваться. Мне будет тяжело, но я знаю, что будет правильно уйти из спорта с чемпионским титулом.

Со Стипе у нас получится отличная трилогия. Он отличный парень и прекрасный боец. Стойкий мужик. Однако я должен завершить карьеру в статусе чемпиона».

В прошлом два американца сражались дважды. 7 июля 2018 года Кормье отправил Миочича в нокаут в первом раунде, а 17 августа 2019-го Миочич добился победы техническим нокаутом в четвертом раунде, завоевав титул чемпиона UFC в тяжелом весе.