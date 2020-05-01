Александр Волков: Емельяненко популярен благодаря своему поведению. Он далеко не лучший За всю карьеру в ММА уроженец Старого Оскола одержал 28 побед и потерпел семь поражений.

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко. «Он является одним из самых популярных российских тяжеловесов, в основном благодаря своему поведению. Если исходить из его профессиональных кондиций, он далеко не лучший», – сказал Волков в эфире своего Instagram-аккаунта. Этим летом 38-летний Емельяненко должен провести бой против экс-чемпиона Fight Nights Магомеда Исмаилова.