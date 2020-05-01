Александр Волков: Емельяненко популярен благодаря своему поведению. Он далеко не лучший

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко.
«Он является одним из самых популярных российских тяжеловесов, в основном благодаря своему поведению. Если исходить из его профессиональных кондиций, он далеко не лучший», – сказал Волков в эфире своего Instagram-аккаунта.
Этим летом 38-летний Емельяненко должен провести бой против экс-чемпиона Fight Nights Магомеда Исмаилова.
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