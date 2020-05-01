Исмаилов – Волкову: Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь Об этом он заявил в своем Instagram.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил представителю UFC Александру Волкову.

Ранее последний заявил, что не даст в обиду актера Николая Наумова, который в беседе со СМИ подчеркнул, что не уверен в победе Исмаилова над Александром Емельяненко.

«Алекс, я тебе сейчас объясню, почему ты не понял! Ты очень высокий, от того и понимание до твоей головы долго доходит. Или, возможно, потому что ты не находился рядом, когда мы с Коляном фотографировались! Ты вроде не понял, а объяснить что-то пытаешься. Не дашь Николая в обиду? Че? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» – написал Исмаилов в своем Instagram.