Чемпион UFC Миочич: Не буду драться во время пандемии

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не поддерживает идею руководства о проведении турниров во время пандемии коронавируса.
«Могу сказать за себя: я точно не буду драться во время пандемии. Поймите, нет никакого смысла соглашаться на это, когда у тебя нет возможности провести полноценный тренировочный лагерь.
Ситуация в мире непростая. У меня хватает проблем. В первую очередь я думаю о своей дочери. Надеюсь, ситуация стабилизируется», – цитирует бойца BJPenn.
За всю карьеру в ММА 37-летний американец одержал 19 побед и потерпел три поражения.
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