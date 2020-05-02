Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 172 - Советский спорт
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02 мая 2020 13:42ММАГичунцев Артур

Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 172

Он состоится 16 мая и пройдет в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Пресс-служба UFC опубликовала подробный кард турнира, где главный событием станет бой голландца Алистара Оверима и американца Уолта Харриса.

Основной кард:

Алистар Оверим – Уолт Харрис

Клаудия Гаделья – Анджела Хилл

Дэн Иге – Эдсон Барбоза

Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко

Сонг Ядонг – Марлон Вера

Предварительный кард:

Энтони Эрнандес – Кевин Холланд

Майк Дэвис – Гига Чикадзе

Кортни Кейси – Мара Ромеро Борелла

Даррен Элкинс – Нейт Ландвер

Родриго Нассименто – ДонТэл Майс

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Публикация от ufc (@ufc)

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