Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 172 Он состоится 16 мая и пройдет в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Пресс-служба UFC опубликовала подробный кард турнира, где главный событием станет бой голландца Алистара Оверима и американца Уолта Харриса. Основной кард: Алистар Оверим – Уолт Харрис Клаудия Гаделья – Анджела Хилл Дэн Иге – Эдсон Барбоза Эрик Андерс – Кшиштоф Йотко Сонг Ядонг – Марлон Вера Предварительный кард: Энтони Эрнандес – Кевин Холланд Майк Дэвис – Гига Чикадзе Кортни Кейси – Мара Ромеро Борелла Даррен Элкинс – Нейт Ландвер Родриго Нассименто – ДонТэл Майс Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 1 Май 2020 в 2:32 PDT