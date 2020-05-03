Тони Джонсон: Если бы мы снова встретились с Емельяненко, уничтожил бы его Американец по-прежнему уверен, что у него украли победу в 2018 году.

На турнире ACA 107 в Москве американский тяжеловес Тони Джонсон встретится с Русланом Магомедовым. Джонсон в случае своей победы хотел бы вновь сразиться с Александром Емельяненко.

Тони по-прежнему уверен, что 18 августа 2018 года судьи у него украли победу. После трех раундов поединка Джонсона и Емельяненко решением большинства была определена ничья.

«Емельяненко – сильный боец, но понимает, что я выиграл тот бой, – заявил Джонсон в интервью RT. – Думаю, такого же мнения придерживаются все. Если он хочет реванша, мы его проведем. Только на этот раз в пять раундов.

Меня не удивило, что Емельяненко настолько легко проходить в ноги. Я занимаюсь борьбой всю жизнь. Он при всем желании не смог бы заблокировать мои тейкдауны.

Какой поединок я бы выбрал в случае победы над Магомедовым? Я бы остановился на Емельяненко, потому что после первой битвы у меня остался неприятный осадок. Тогда был в недостаточно хорошей форме, мог бы по-другому сделать некоторые вещи. Если бы мы снова встретились, уничтожил бы его. И после этого подрался бы за титул.

Я бы отправил его в нокаут. Я бы управился и за три раунда. Одолел бы его – как физически, так и психологически».

Турнир ACA 107 был перенесен с 3 апреля на 24 июля. Джонсон должен сразиться с Магомедовым, а в главном поединке вечера Емельяненко в тяжелом весе встретится с Магомедом Исмаиловым.