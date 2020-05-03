Мария Агапова: У большинства бойцов были увечья пострашнее коронавируса Казахстанский боец Мария Агапова рассказала об отношении бойцов к главе UFC Дане Уайту, который пытается организовать бои, когда остальные бездействуют.

– Мне это очень нравится. Сейчас у немногих есть работа. Сидят дома без денег, а у нас организовывают бои. Кажется, UFC – это единственная организация в мире в этом плане. Меня это безумно радует. У большинства бойцов были увечья пострашнее коронавируса, - рассказала Агапова.

Ранее Агапова рассказала об эмоциях в момент подписания контракта с UFC.