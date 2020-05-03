Хабиб Нурмагомедов: Пока Макгрегор не выучит хорошие манеры, я не готов пожать ему руку

«Прямо сейчас я не готов пожать руку Макгрегору, - заявил Нурмагомедов ресурсу SPORTbible - Мы все совершаем ошибки, идеальных людей нет. Недостатки есть и у меня, и у Конора. Но когда человек продолжает вести себя неподобающим образом, это значит, у него такая природа. Мы видели, как Конор ударил 70-летнего мужчину. У него нет морали, он не знает хороших манер. Поэтому пока моего рукопожатия он не дождется. Сначала пусть осознает свое поведение».

Напомним, что единственный бой Хабиба и Конора состоятся в 2018 гожу. Тогда россиянин победил ирландца и защитил чемпионский титул. 18 апреля 2020 года Нурмагомедов должен быть биться с Тони Фергюсоном. Однако турнир UFC 249 был перенесен на май. А россиянина среди участников заменили на Джастина Гэтжи, который и станет соперником Фергюсона.