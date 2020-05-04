UFC представил проморолик к турниру, где подерутся Фергюсон и Гэтжи (видео)

Пресс-служба UFC опубликовала официальный проморолик к турниру, который состоится 9 мая.
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Отметим, что главным поединком вечера станет бой с участием двух американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Также в рамках этого турнира выступит россиянин Алексей Олейник. Ему предстоит бой против экс-чемпиона UFC Фабрисио Вердума.
Полный кард выглядит следующим образом:
Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи
Генри Сехудо – Доминик Круз
Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк
Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар
Грег Харди – Йорган де Кастро
Дональд Серроне – Энтони Петтис
Фябрисио Вердум – Алексей Олейник
Карла Эспраза – Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза – Юрайа Холл
Висенте Луке – Нико Прайс
Брайс Митчелл – Чарльз Роса
Райан Спэнн – Сэм Алви