UFC представил проморолик к турниру, где подерутся Фергюсон и Гэтжи (видео) Ивент пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Пресс-служба UFC опубликовала официальный проморолик к турниру, который состоится 9 мая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 3 Май 2020 в 10:45 PDT

Отметим, что главным поединком вечера станет бой с участием двух американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Также в рамках этого турнира выступит россиянин Алексей Олейник. Ему предстоит бой против экс-чемпиона UFC Фабрисио Вердума.

Полный кард выглядит следующим образом:

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи

Генри Сехудо – Доминик Круз

Фрэнсис Нганну – Жаирзиньо Розенструйк

Джереми Стивенс – Кэлвин Каттар

Грег Харди – Йорган де Кастро

Дональд Серроне – Энтони Петтис

Фябрисио Вердум – Алексей Олейник

Карла Эспраза – Мишель Уотерсон

Роналдо Соуза – Юрайа Холл

Висенте Луке – Нико Прайс

Брайс Митчелл – Чарльз Роса

Райан Спэнн – Сэм Алви