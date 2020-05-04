Фергюсон показал, как восстанавливается после тренировок (фото) - Советский спорт
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04 мая 2020 12:43ММАГичунцев Артур

Фергюсон показал, как восстанавливается после тренировок (фото)

Соответствующий пост он оставил в своем Instagram.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон залез в ледяную ванну. 36-летний боец уточнил, что таким образом восстанавливается после тренировок.

«Восстановление. Холодно. Сосредоточен», – написал американец и выложил фото, где он сидит в ледяной ванне.

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Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt)

Напомним, 9 мая Фергюсон сразится за временный титул чемпиона UFC в легком весе. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи. Их бой возглавит турнир UFC 249.

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