Фергюсон показал, как восстанавливается после тренировок (фото) Соответствующий пост он оставил в своем Instagram.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон залез в ледяную ванну. 36-летний боец уточнил, что таким образом восстанавливается после тренировок.

«Восстановление. Холодно. Сосредоточен», – написал американец и выложил фото, где он сидит в ледяной ванне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 3 Май 2020 в 3:10 PDT

Напомним, 9 мая Фергюсон сразится за временный титул чемпиона UFC в легком весе. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи. Их бой возглавит турнир UFC 249.