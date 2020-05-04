Фергюсон – о выступлении Гэтжи: Он очень хорош 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.

Американец Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Джастином Гэтжи.

Напомним, их бой возглавит турнир UFC 249, который состоится 9 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

«Я всегда готов к трем-четырем соперникам, поэтому я опережаю всех. Каким бы одномерным он ни был, он очень хорош в этом. Он привносит определенную культуру в битву. Но в клетке оба хотят победить.

Если сильно того хочешь, то можешь нокаутировать соперника в первом, втором раунде или в третьем раунде – это не важно.

Изматывать их, изматывать и изматывать, пока они не сломаются. Обратно собраться они уже не способны. Бой пройдет по одному сценарию: я подниму победно руку и затем отстою пояс чемпиона», – приводит слова Фергюсна Allboxing.ru.

Добавим, что 36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. В данный момент он занимает первое место в рейтинге легкого веса.