Серроне – о реванше с Петтисом: Хочу вернуть должок, это будет веселый бой Их поединок пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

Американец Дональд Серроне поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом.

Отметим, что бойцы встречались в 2013 году. Та встреча завершилась поражением «ковбоя». Реванш намечен на 9 мая и пройдет в рамках UFC 249.

«Семь лет назад этот парень «выбил» печень из моего тела. Это было очень неприятно. Любой боец хочет вернуть должок за поражение, но я воспринимаю наш бой, как крутое противостояние.

Думаю, нас ждет веселый бой. Я хочу победить Петтиса, потому что три поражения кряду – худшее, что могло случиться со мной.

ММА – безумный вид спорта. Здесь бывают взлеты и падения, но принимать бои на коротком уведомлении – моя специализация», – сказал американец для MMAJunkie.