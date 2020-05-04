Серроне – о реванше с Петтисом: Хочу вернуть должок, это будет веселый бой

Американец Дональд Серроне поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом.
Отметим, что бойцы встречались в 2013 году. Та встреча завершилась поражением «ковбоя». Реванш намечен на 9 мая и пройдет в рамках UFC 249.
«Семь лет назад этот парень «выбил» печень из моего тела. Это было очень неприятно. Любой боец хочет вернуть должок за поражение, но я воспринимаю наш бой, как крутое противостояние.
Думаю, нас ждет веселый бой. Я хочу победить Петтиса, потому что три поражения кряду – худшее, что могло случиться со мной.
ММА – безумный вид спорта. Здесь бывают взлеты и падения, но принимать бои на коротком уведомлении – моя специализация», – сказал американец для MMAJunkie.
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