Олег Тактаров: Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел Об этом он заявил в прямом эфире своего Instagram-аккаунта.

Ветеран ММА Олег Тактаров в очередной раз прокомментировал свои высказывания о жителях Кавказа, а также подчеркнул, что уладил все разногласия с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел, но это ладно, народ уже знает.

Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры, вперед! Как же без вас жить», – сказал Тактаров.

Напомним, ранее бывший боец UFC заявил: «Я хочу в нашей стране спокойствия и порядка. Мне кажется, как раз дестабилизация может пойти с Кавказа. Поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, герой войны, правая рука Суворова».

Позже за эти слова он был подвержен критике. В частности, боец ММА Александр Емельяненко назвал Тактарова «проституткой», а Хабиб Нурмагомедова «лайкнул» его запись в соцсети.