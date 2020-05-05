Олег Тактаров: Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел

Ветеран ММА Олег Тактаров в очередной раз прокомментировал свои высказывания о жителях Кавказа, а также подчеркнул, что уладил все разногласия с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел, но это ладно, народ уже знает.
Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры, вперед! Как же без вас жить», – сказал Тактаров.
Напомним, ранее бывший боец UFC заявил: «Я хочу в нашей стране спокойствия и порядка. Мне кажется, как раз дестабилизация может пойти с Кавказа. Поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, герой войны, правая рука Суворова».
Позже за эти слова он был подвержен критике. В частности, боец ММА Александр Емельяненко назвал Тактарова «проституткой», а Хабиб Нурмагомедова «лайкнул» его запись в соцсети.
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках. 28.04.2020 21:00 Бокс Усачев Владислав Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире. 30.04.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20. 04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев Гроза «Зенита» почти в «Ливерпуле», «Динамо» бьет рекорды натурализации Свежая порция новостей футбольного трансферного рынка, который не затихает во время пандемии. 04.05.2020 23:00 Футбол Зибрак Артем UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон Сегодня и вчера первое и второе лица НХЛ подтвердили то, что автор «Советского спорта» предрекал еще полтора месяца назад. 02.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира Армейский логотип занял высокое девятое место по итогам голосования с участием более 14 миллионов человек. 04.05.2020 08:54 Футбол Сергеев Иван