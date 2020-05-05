Фергюсон прилетел в Джексонвилл, где состоится его бой с Гэтжи (фото) Бой намечен на 9 мая.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон выложил фотографию, где он находится в самолете вместе с женой и сыном.

Судя по всему, боец вылетел в Джексонвилл (США, штат Флорида), где состоится турнир UFC 249.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 4 Май 2020 в 1:13 PDT

Позже Фергюсон выложил несколько видео в своих сториз и сообщил, что его самолет успешно приземлился в Джексонвилле.

Напомним, в рамках этого ивента 36-летний американец сразится с соотечественником Джастином Гэтжи. Они поспорят за временный титул в легком весе.

Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.