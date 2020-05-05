Джастин Гэтжи: У меня больше шансов попасть по подбородку Фергюсона, чем у Хабиба - Советский спорт
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05 мая 2020 09:32ММАГичунцев Артур

Джастин Гэтжи: У меня больше шансов попасть по подбородку Фергюсона, чем у Хабиба

Их поединок состоится 9 мая.

Топовый боец UFC Джастин Гэтжи дал комментарий перед боем против американца Тони Фергюсона.

Изначально промоушен хотел провести поединок Фергюсона с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако, россиянин не смог прилететь в США, и организация договорилась с Гэтжи.

«Нет, я бы не принял бой против Хабиба на коротком уведомлении. К такому сопернику нужно готовиться 10 недель. Борьба – это борьба.

Что касается поединка с Тони, то я думаю, что у меня больше шансов попасть по его подбородку, чем у того же Хабиба. Полагаю, что это случится в первых двух или трех раундах.

В любом случае, я принял бой не в самых приятных условиях, однако, не могу упустить возможность подраться с таким соперником», – цитирует Гэтжи MMAJunkie.

Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.

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