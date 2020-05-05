Источник: UFC отменил турнир в Казахстане, где должен был драться Петр Ян Об этом сообщает MMA Fighting.

13 июня в Нур-Султане должен был пройти турнир UFC Fight Night 176.

Согласно источнику, промоушен решил отменить ивент из-за ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса. Отмечается, что турнир, скорее всего, состоится в США.

Напомним, в главном поединке вечера должен был подраться россиянин Петр Ян. Его соперником был бразилец Марлон Мораес, занимающий первое место в рейтинге легчайшего веса.

Ранее уроженец Красноярского края подтвердил эту информацию, отметив, что в ближайшее время полетит в США.