Источник: UFC отменил турнир в Казахстане, где должен был драться Петр Ян

13 июня в Нур-Султане должен был пройти турнир UFC Fight Night 176.
Согласно источнику, промоушен решил отменить ивент из-за ситуации в стране, вызванной пандемией коронавируса. Отмечается, что турнир, скорее всего, состоится в США.
Напомним, в главном поединке вечера должен был подраться россиянин Петр Ян. Его соперником был бразилец Марлон Мораес, занимающий первое место в рейтинге легчайшего веса.
Ранее уроженец Красноярского края подтвердил эту информацию, отметив, что в ближайшее время полетит в США.
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