Глава UFC заявил о баснословном богатстве Хабиба Нурмагомедова - Советский спорт
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05 мая 2020 11:15ММАСергеев Иван

Глава UFC заявил о баснословном богатстве Хабиба Нурмагомедова

Дана Уайт объяснил, почему так сложно организовать бой-реванш Конора Макгрегора против российского чемпиона UFC.

«Люди не понимают, Хабиб баснословно богат, ему не нужны деньги, поэтому невозможно заманить его на бой чеком», - заявил Уайт в прямом эфире ютуб-канала Menace and The Man Show.

Напомним, что Нурмагомедов из-за пандемии не сможет принять участие в предстоящем 9 мая в Джексонвилле турнире UFC 249. В бою против Тони Фергюсона его заменит Джастин Гэтжи.

Макгрогора россиянин победил в 2018 году. И с тех пор отказывался рассматривать вызовы ирландца на бой-реванш.

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