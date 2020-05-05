Президент UFC объяснил, почему сложно организовать реванш Нурмагомедов – Макгрегор Первый поединок состоялся в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу удушающим приемом.

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что мешает промоушену организовать реванш чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

«Дело в том, что у Хабиба очень много денег, он невероятно богат. Ему не нужны деньги, но люди этого не понимают», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.

Ранее 31-летний Нурмагомедов заявил, что даст реванш Макгрегору, кода тот одержит более пяти побед кряду.