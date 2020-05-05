Президент UFC объяснил, почему сложно организовать реванш Нурмагомедов – Макгрегор

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что мешает промоушену организовать реванш чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.
«Дело в том, что у Хабиба очень много денег, он невероятно богат. Ему не нужны деньги, но люди этого не понимают», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show.
Ранее 31-летний Нурмагомедов заявил, что даст реванш Макгрегору, кода тот одержит более пяти побед кряду.
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Экс-одноклубник футболиста «Локомотива» воскрес спустя четыре года после гибели В Германии разгорается «мистический» скандал вокруг 33-летнего бывшего защитника «Шальке» Янника Камбы. 05.05.2020 09:38 Футбол Сергеев Иван И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Российский футбол прибавил с переходом на систему «осень-весна». Доказано на цифрах Разговоры о том, что РПЛ надо использовать пандемию коронавируса для возвращения к схеме «весна-осень», лишены оснований. Мы проверили это на статистике выступлений российских клубов в Лиге чемпионов. 04.05.2020 14:23 Футбол Сергеев Иван Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20. 04.05.2020 16:37 Фигурное катание Тигай Лев Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав Красно-белые обменяли своего на армейца. В «Спартак» перешел олимпийский чемпион «Авангард» и «Спартак» объявили об обмене форвардами – Александр Хохлачев переезжает в Балашиху, а Сергей Широков – в «Парк легенд». 03.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия «Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав