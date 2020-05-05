Тони Фергюсон: У Гэтжи крепкая голова, но ему предстоит тяжелый бой 36-летний Фергюсон не проигрывает с 2012 года.

Американец Тони Фергюсон дал комментарий перед боем против соотечественника Джастина Гэтжи.

Напомним, поединок за звание временного чемпиона возглавит турнир UFC 249. Он состоится 9 мая и пройдет в Джексонвилле (США, штат Флорида).

«Джастин Гэтжи – это не ламер (новичок в компьютерных играх), как Хабиб. Он выйдет и покажет технику, выносливость. Он тренируется в Денвере на высоте одной мили, так что придет на битву заряженным.

Честно сказать, в Джастине я не вижу ничего особенного. Он сильный соперник с очень крепкой волей. Ничего плохого о нем сказать не могу. Он борец, провел лагерь, так что я его уважаю. У него крепкая голова, но ему предстоит тяжелый бой. Думаю, мы оба готовы», – цитирует Фергюсона Allboxing.ru.

Добавим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года. На его счету 12 побед кряду. 31-летний Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержал четыре победы и потерпел два поражения, в том числе Дастину Порье.