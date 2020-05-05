Отец Нурмагомедова доставлен в московскую больницу Ранее сообщалось, что у него обнаружили пневмонию.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, доставлен в московскую больницу.

Об этом сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на слова друга семьи Нурмагомедовых Убайдулы Османова.

«Несколько дней назад я разговаривал с Абдулманапом. По его словам, все было хорошо, говорил, что идет на поправку.

3 мая мне позвонил его близкий родственник, сказал, что ему вдруг стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что были проблемы с сердцем», – сказал Османов.

По информации СМИ, отец бойца также проходил тест на коронавирус. О его результатах до сих нет никакой информации.