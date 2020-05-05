Хабиб Нурмагомедов: Не таким мы себе представляли весенний май Ранее сообщалось, что отец бойца оказался в больнице.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил запись в соцсети, посвященную текущей ситуации в мире.

«Не таким мы себе представляли Рамадан-2020. Не таким мы себе представляли весенний май. Не таким мы себе представляли само испытание», – написал спортсмен в своем Instagram.

18 апреля 31-летний уроженец Дагестана должен был подраться с американцем Тони Фергюсоном в главном бою турнира UFC 249.

Россиянин не смог вылететь в США из-за закрытия границ, а его место занял американец Джастин Гэтжи.