Александр Шлеменко – о карантине: В зал нельзя, а в алкомаркет можно. Мир сошел с ума Бывший чемпион Bellator в среднем весе высказался по поводу пандемии коронавируса.

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о том, что недоволен запретом на тренировки в спортзалах.

«Воспоминания! Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову.

Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал Шлеменко на своей странице в инстаграме.