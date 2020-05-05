Александр Шлеменко – о карантине: В зал нельзя, а в алкомаркет можно. Мир сошел с ума - Советский спорт
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05 мая 2020 20:14ММАШарафудинов Виктор

Александр Шлеменко – о карантине: В зал нельзя, а в алкомаркет можно. Мир сошел с ума

Бывший чемпион Bellator в среднем весе высказался по поводу пандемии коронавируса.

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о том, что недоволен запретом на тренировки в спортзалах.

«Воспоминания! Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову.

Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал Шлеменко на своей странице в инстаграме.

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