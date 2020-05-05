Александр Емельяненко: Я не бухаю и не бухал. А то отдохнешь раз в полгода, а все знают Российский боец ММА рассказал о том, как относится к алкоголю.

Александр Емельяненко в прямом эфире инстаграма заявил о том, что не употребляет спиртные напитки.

«Не бухаю, да я и не бухал, – рассказал Емельяненко. – А то отдохнешь просто один раз в полгода, а все знают. Сидят напротив провокаторы, сначала заискивают, а потом чуть поддали, и понеслось. Подзатыльник получат, и бегут заявление писать».

Напомним, что в ночь на 21 января Александр был задержан за дебош в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха в Анапе. За мелкое хулиганство спортсмена арестовали на 7 суток.

Турнир ACA 107, главным событием которого станет бой Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, был перенесен на 24 июля.