Емельяненко не отказался бы от 4-раундового боя с Тайсоном

«Мне все равно, с кем биться, - заявил Емельяненко в прямом эфире инстаграма певца «Птахи». - Вот я сейчас видел, что Тайсон возвращается. Понимаю, что я не боксер, но с удовольствием с ним потолкался бы. Тем более он хочет четырехраундовый бой, потому что больше не вытянет. Так что с ним - с удовольствием»

Напомним, что в июле 38-летний россиянин должен провести бой по правилам ММА против Магомеда Исмаилова. Тайсону сейчас 53 года.

Также Емельяненко рассказал о своем отношении к алкоголю.