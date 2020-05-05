Емельяненко не отказался бы от 4-раундового боя с Тайсоном - Советский спорт
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05 мая 2020 21:49ММАСергеев Иван

Емельяненко не отказался бы от 4-раундового боя с Тайсоном

Боец ММА Александр Емельяненко готов выйти на ринг против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона.

«Мне все равно, с кем биться, - заявил Емельяненко в прямом эфире инстаграма певца «Птахи». - Вот я сейчас видел, что Тайсон возвращается. Понимаю, что я не боксер, но с удовольствием с ним потолкался бы. Тем более он хочет четырехраундовый бой, потому что больше не вытянет. Так что с ним - с удовольствием»

Напомним, что в июле 38-летний россиянин должен провести бой по правилам ММА против Магомеда Исмаилова. Тайсону сейчас 53 года.

Также Емельяненко рассказал о своем отношении к алкоголю.

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