Фергюсон обматерил Нурмагомедова Американец выругался, когда его спросили о возможности проведения боя с Хабибом.

Накануне турнира UFC 249 Тони Фергюсон пообщался с журналистами MMA Fighting и крайне грубо выругался, когда его спросил о том, будет ли предпринята шестая попытка провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Американский боец, отвечая не сдерживал себя в выражениях и активно использовал ненормативную лексику.

«Я не буду отвечать на этот … вопрос, – ответил Фергюсон. – Мы говорит о турнире UFC 249, а бой будет против Джастина Гэтжи.

Я хочу сказать: «На … Хабиба!» Я защищаю свой пояс в третий раз. На этом раз это настоящий пояс, а не временный титул. Это настоящее чемпионское дерьмо.

А Хабиб – с…! Ему и Макнаггетсу давно пора … на пенсию. Осталось только два настоящих мужика – я и Гэтжи».

Стоит отметить, что «Макнаггетсом» Фергюсон назвал ирландского бойца Конора Макгрегора.

Поединок Фергюсон – Гэтжи состоится без зрителей 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида. Изначально Фергюсон должен был встретиться в апреле в Нью-Йорке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако их бой сорвался уже в шестой раз.