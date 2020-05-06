Дана Уайт: Конор хочет драться в июне - Советский спорт
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06 мая 2020 10:46ММАШарафудинов Виктор

Дана Уайт: Конор хочет драться в июне

Глава UFC рассказал о планах Макгрегора.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своей переписке с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

«Он спрашивает меня: «В какую дату я могу драться на бойцовском острове и будут ли там фанаты?» – цитирует Уайта AllBoxing.ru – Конор хочет драться.

Мы не говорили о конкретном сопернике. Он хочет драться в июне и спрашивает, будут ли там фанаты. Ни в середине, ни в конце июня фанатов не будет».

19 января Макгрегор провел бой в полусреднем весе против Дональда Серроне и отправил американца в нокаут на 40-й секунде.

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