Кузнецов собирается переехать и рассказал о нападениях фанатов Хабиба - Советский спорт
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06 мая 2020 12:25ММАШарафудинов Виктор

Кузнецов собирается переехать и рассказал о нападениях фанатов Хабиба

В апреле российских боец ММА опубликовал клип с пародией на Нурмагомедова.

Дмитрий Кузнецов рассказал о своих проблемах после выхода скандального видео. Российский боец заявляет, что столкнулся с угрозами и нападениями и намерен в ближайшее время переехать.

«Люди уже примерно понимают, где я живу, знают номер моей машины, – рассказал Кузнецов в интервью RT. – На данном этапе развития событий переезд остается единственным вариантом.

Сообщения с угрозами продолжают поступать, кроме того, появилась новая фишка. Меня начали обвинять в гомосексуализме, подделывать переписки таким образом, якобы я сам это подтвердил. Словом, началась неприкрытая травля.

Люди разные, попадаются и совсем неадекватные. Некоторые писали, что у этой истории один конец – я получу пулю в голову. Странно, что пишут не только фанаты Нурмагомедова, но и посторонние.

Поздно ночью ехал в магазин, после этого нужно было встретиться с партнером. Перед поворотом сбавил скорость, и в этот момент в лобовое стекло и правую дверь мне прилетело по кирпичу. Слева стояли люди, поэтому я свернул вправо и остановился. Потом один человек стал бить монтировкой по правому боковому стеклу, остальные четверо – кулаками по левому.

Кричали: «Выходи». В этот момент меня переполнили эмоции, ведь машина не моя, а наша общая с отцом. Вышел из автомобиля, но не успел ничего сделать, лишь нанести пару ударов. На меня напали со спины, повалили на землю, тащили по асфальту. Пытался отбиваться, брыкаться, но это было бесполезно. Однако они убежали, как только увидели другую приближающуюся машину. Хотя она поехала в другую сторону.

Меня насторожили слухи, что меня якобы ищут местные бойцы. Не могу понять, чем это вызвано. Мой клип никоим образом не оскорбляет ни других спортсменов, ни дагестанцев, не затрагивает религию. Меня обвиняют в попытке добиться хайпа, но создается впечатление, что эти цели преследует кто-то другой. Возможно, хотят получить бой со мной».

Напомним, ранее боец, известный под псевдонимом Anubis, записал музыкальный клип «Король лицемерия», в котором обрушился с жестко высмеял российского чемпиона UFC. Заявление в полицию в связи с инцидентом Кузнецов подавать не намерен.

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