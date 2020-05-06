Джастин Гэтжи: Деремся с Фергюсоном за возможность представлять Америку против Хабиба Американский боец UFC Джастин Гэтжи дал комментарий перед поединком с соотечественником Тони Фергюсоном.

- В эти выходные два самых опасных легковеса будут биться за право назвать себя лучшим и бросить вызов Хабибу. Думаю, мы деремся за возможность представлять Америку против Хабиба. Вот что стоит на кону, и за что я дерусь, - цитирует Гэтжи Fight Time.

Отметим, что Фергюсон не проигрывает с 2012 года - на его счету 12 побед кряду. Гэтжи провел в UFC шесть боев, одержав четыре победы и потерпев два поражения.