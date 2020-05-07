Опубликован официальный постер турнира UFC 249 (фото) Поединки состоятся 9 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

UFC на своей странице в инстаграме представил официальный постер турнира UFC 249.

12 поединков состоятся 9 мая в городе Джексонвилл в штате Флорида на VyStar Veterans Memorial Arena при пустых трибунах. Главным событием вечера станет бой в легком весе двух американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Единственным российским участником турнира станет тяжеловес Алексей Олейник, который сразится с бразильцем Фабрисо Вердумом.