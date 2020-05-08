Джастин Гэтжи: Хабиб – предсказуем, а вот как победить Фергюсона пока не знаю Турнир UFC 249 состоится 9 мая в Джексонвилле.

Американский боец ММА Джастин Гэтжи прокомментировал предстоящий поединок против соотечественника Тони Фергюсона, а также высказался по поводу стиля чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Каждый понимает, что будет делать Хабиб, – цитирует Гэтжи MMA Figting. – Он попытается вас сбить, прижать к стенке. Думаю, у него не выйдет взять меня в центре октагона, а у меня получится держаться подальше от забора. Его стиль давно уже известен, а вот как победить Тони, не знаю. Попробую это выяснить в октагоне. Его разгадать сложнее».

Напомним, что президент UFC Дана Уайт, что победитель поединка Фергюсон – Гэтжи осенью сразится с российским бойцом Нурмагомедовым.