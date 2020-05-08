Вадим Немков: Никаких сроков по поводу боя с Бейдером пока не объявили 9 мая россиянин должен был сразиться с американцем за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе, но бой отменили из-за коронавируса.

Российский боец ММА Вадим Немков рассказал о ситуации с переносом своего поединка против американца Райана Бейдера.

«Изначально мы поехали на пресс-конференцию в США в середине марта, когда там все было нормально, – рассказал Немков в интервью News.ru. – Но когда я приехал домой, ситуация с коронавирусом начала ухудшаться по всему миру. Тогда я начал понимать, что боя, скорее всего, не будет. Мы все равно поехали на сборы в Кисловодск, пока у нас была такая возможность, и там отпахали до конца. Во время этого сбора нам и сообщили, что бой отменен. Информация для меня не стала шокирующей, потому что я понимал, что в такой ситуации боя быть не может.

Нам никаких сроков пока не объявляли. Сначала говорили, что бой может состояться в августе, потом, что отменяются все турниры в ближайшие полгода. Сейчас, может быть, к концу лета что-то и удастся им провести. Пока нет никакой конкретики, все будет зависеть от развития ситуации.

Я бы подрался без проблем. Не думаю, что коронавирус прямо-таки очень страшная болезнь. Если придерживаться всех правил безопасности, взять анализы у спортсменов, носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, то проблем никаких не будет. А если провести турнир как обычно, то могут возникнуть проблемы».

В активе 27-летнего Немкова 11 побед и 2 поражения в профессиональных смешанных единоборствах.